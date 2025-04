Alleinunterhalter – kein Zeichen von Stabilität

„Man merkt, dass die Sicherheit im Vergleich zum Herbst nicht so da ist. Uns fehlt die Selbstverständlichkeit. Wenn wir einen Fehler machen, dann gehen wir nicht mehr so ins Risiko.“ Mit der Analyse von Louis Schaub nach dem 0:0 gegen Blau Weiß Linz ist zu Rapids sportlicher Situation alles gesagt. Die ist aktuell trostlos, auf Platz fünf in der Meistergruppe abgeschlagen...