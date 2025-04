Gedankenspiel im Kino: „Wo beginnt die Lüge?“

Marielles Eltern sind in einer kniffligen Situation: Ihre Tochter weiß immer, was sie gerade machen und sagen. Ob es nun der schlüpfrige Flirt mit dem feschen Kollegen ist, die wichtige Besprechung, bei der man sich blamiert hat oder die intimen Gespräche im Schlafzimmer. „Was Marielle weiß“ (ab Freitag im Kino) regt auf jeden Fall die Fantasie an. Hauptdarsteller Felix Kramer, der Marielles Vater Tobias spielt, erklärt im „Krone“-Interview: „Der Film stellt viele spannende Fragen: Hört sie wirklich alles? Hört sie nicht alles? Was macht es mit den Leuten, wenn sie wissen, sie werden jetzt ununterbrochen bewertet, beobachtet? Wo beginnt die Lüge, wo beginnt die Wahrheit?“ Schnell hinterfragen die Eltern – „Der Pass“-Star Julia Jentsch spielt Marielles Mutter – ihre eigene Moral, schließlich wollen sie für Marielle (Laeni Geiseler) ein gutes Vorbild sein.