Pkw landete wegen Wildwechsel im Dürnbach

Schrecksekunde für eine Pinzgauer Autofahrerin (37) am Sonntagabend: Die Frau war mit ihrem Auto auf einer Gemeindestraße in Neukirchen unterwegs, als ein Wildtier die Fahrbahn kreuzte. Die Lenkerin wich nach rechts aus, der Wagen prallte gegen einen Baum und landete in einem Bachbett.