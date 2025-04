Kein Raum für Fehler im Dreikampf um Meisterschale

Die nächste Nagelprobe folgt bereits am Mittwoch, wenn Gneis auf Tabellenführer Koppl trifft. Eine Vorentscheidung? Wohl kaum. „Ich rechne mit einem Showdown bis zur letzten Runde“, blickt Fötschl in die Glaskugel. Eines steht fest: Die 2. Landesliga steuert auf ein Herzschlagfinale zu – und jeder kleine Fehler könnte am Ende über Aufstieg oder Enttäuschung entscheiden. Thomas Schaier