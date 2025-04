Der neue „Tatort“: Schachmatt in München

Dieser „Tatort“ ist an sich schon bemerkenswert, da er gar nicht in München, sondern auf Schloss Elmau über hundert Kilometer entfernt fast schon an der Grenze zu Österreich spielt. Doch die Distanz scheint den Kommissaren gut zu tun, sie müssen in einer an Agatha Christie gemahnenden abgeschlossenen Umgebung ganz auf ihren Intellekt vertrauen. Es macht Spaß, in die Schach-Welt einzutauchen und mitzuraten, wer der blutrünstige Mörder in diesem scheinbar harmlosen Spiel ist. Denn so viel sei schon verraten: Bei dem ersten Mord bleibt es keineswegs. Einer der besten Münchner „Tatorte“!