Wiener „Tatort“: Hier werden die Messer gewetzt

Schauspielerin Martina Ebm verkörpert in „Messer“ die Ehefrau des Opfers und Restaurantmanagerin, Alicia. Wie sie sich auf die Rolle vorbereitet hat, verrät sie der „Krone“: „Eine wichtige Frage war: Wie kann sich eine Frau in so einer Machtposition behaupten? Welche Kenntnisse muss sie sich aneignen, wie holt sie sich den Respekt ihres Teams. Im Fall von Alicia nimmt ihr der eigene Mann den hart verdienten Respekt, einer untergräbt also den anderen. Dadurch herrschen Verbitterung und Gekränktheit, und es entsteht ein toxisches Machtgefälle.“ Die Spitzengastro sei für sie filmisch ein spannendes Milieu gewesen, und: „Ich erkannte bald, dass es einige Parallelen zur Filmwelt gibt. In erster Linie durch die Vermischung von Beruf und Privatleben. Man übt seinen Beruf mit Hingabe und Opferbereitschaft aus, und das überdeckt vieles. Denn man gibt vieles auf, um Erfolg zu haben, und darunter leidet dann das Privatleben.“