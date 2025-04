Fans sorgten für türkisches Meer am Genfer See

Eine solche Stimmung kannten die Jungbullen bisher nur als Zuseher. Denn an die Atmosphäre, die die Trabzonspor-Fans im Halbfinale der Youth League im sogenannten „Centre Sportif de Colovray“ in Nyon kreierten, kommen selbst manche heimische Bundesligisten nicht heran. Schon am Vormittag sah die „Krone“, das als einziges Medium in der Schweiz ist, in Genf den einen oder anderen im Trabzonspor-Trikot herumspazieren. Die 23.000-Einwohner-Stadt Nyon war wenige Stunden vor Spielbeginn sowieso in weinrot und blau gefärbt. Die 7200 fanatischen Fans sorgten neben dem Genfer See für ein weinrot-blaues Meer an Leuten.