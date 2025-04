Reise der Jungbullen endet gegen Sensationsteam

Das Spiel war von Beginn an heiß umkämpft, wobei die Jungbullen das bessere Team waren. Nach 37 Minuten pfiff der Schiedsrichter nach Foul an Jakob Brandtner Elfmeter für Salzburg. Der VAR, den es in Halbfinale und Endspiel gibt, überprüfte kurz, doch korrigierte nicht. Oliver Lukic nahm sich die Kugel und setzte den Ball – begleitet von ohrenbetäubendem Pfeifkonzert der türkischen Fans – neben das Tor. So blieb es beim 0:0 zur Pause.