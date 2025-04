Energie Steiermark investiert 5,5 Milliarden Euro

Rund 300 Millionen Euro wurden im Vorjahr in nachhaltige Energie investiert. „Und unsere strategische Offensive in Sachen Nachhaltigkeit geht auch in den kommenden Jahren weiter“, versprechen die beiden Vorstände. „Bbis 2035 planen wir mit der Energie Steiermark Investitionen von insgesamt rund 5,5 Milliarden Euro, die den Standort Steiermark in einer Phase großer internationaler Unsicherheiten nicht nur stabilisieren, sondern entscheidend positiv prägen werden.“ Priorität hat dabei vor allem die Aufrüstung und Modernisierung des über 30.000 Kilometer langen Stromnetzes.