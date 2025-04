Tom Hardy hinterlässt blutige Spur der Verwüstung

Du lebst in dieser Welt, du triffst Entscheidungen, Entscheidungen, die du versuchst zu rechtfertigen. Vor dir selbst, vor deiner Familie“, leitet Walker (Tom Hardy) die erste Szene von „Havoc“ ein, während eine Montage vermuten lässt, dass der Polizist in letzter Zeit nicht gerade die besten Entscheidungen getroffen haben dürfte. Dass ein schief gelaufener Drogendeal nichts Positives zu Walkers Status quo beiträgt, liegt wohl auf der Hand. Es ist genau das Gegenteil. Bei dem Blutbad – eines von vielen, die in den knapp eineindreiviertel Stunden noch folgen – stirbt nämlich der Sohn eines einflussreichen chinesischen Mafia-Clans. Die Verdächtigen sind auf den Überwachungsvideos schnell identifiziert: das junge Paar Mia (Quelin Sepulveda) und Charlie (Justin Cornwell).