Martin Honzik: „Bin froh, wieder hier zu sein!“

Geschichte in Etappen in 27 Gemeinden

Honzik ist nun dabei, das Konzept zu entwickeln. „Die wissenschaftliche Ausstellung wird es im Schlossmuseum Linz geben. Aber mir ist auch die Verankerung in der Region sehr wichtig“, nennt er seinen Ausgangspunkt. Darum wird diese communale auch nicht an einem einzigen Ort oder in einem Bezirk durchgeführt, sondern man will in mehr als 20 Gemeinden etwas bieten.