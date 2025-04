Donald Trump, Elon Musk und das Ende einer Allianz

Die Verbindung zwischen Elon Musk und Donald Trump – einst geprägt von gegenseitigem Nutzen und öffentlicher Nähe – verliert offenbar an Substanz. Der Tesla-Gründer kündigte an, sich wieder stärker seinen unternehmerischen Aufgaben widmen zu wollen. Zwar betonte er, dem Präsidenten weiterhin ein bis zwei Tage pro Woche zur Verfügung zu stehen, sofern Trump das wünsche, die Reaktion aus dem Weißen Haus fiel aber zurückhaltend aus. Trump lobte Musk als „enorme Hilfe“ im Wahlkampf und bei der Kostensenkung in der Regierung, fügte jedoch hinzu, man müsse ihn „gehen lassen“.