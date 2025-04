Am Bahnhof Messer gezückt und Geld gefordert

Schock bei vier Schülern nach einem brenzlichen Vorfall am Bahnhof in Neusiedl am See. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren hatten sich am Mittwochnachmittag am Bahnhofsgelände aufgehalten und waren dort mit einer Gruppe Gleichaltriger aus Wien zusammengekommen. Es entflammte ein Streit, der sich immer mehr aufschaukelte, bis zwei der Wiener Jugendlichen Messer zückten. Mit vorgehaltener Klinge forderten sie die Herausgabe von Bargeld sowie eines Gürtels.