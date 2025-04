Schwimm-Lösung spitzt sich auf Standortfrage zu

Mandatar will bei Gemeinden ausloten

In diesem Punkt soll nun Christian Kovacevic (Wörgler SPÖ-Gemeinderat und Landtagsabgeordneter) aktiv werden. „Ich werde das mit den Gemeinden ausloten, beispielsweise mit Kufstein.“ Notwendig sei vermutlich eine gemeindeübergreifende Lösung. Was in Axams gelungen sei, müsse auch im Unterland möglich sein.