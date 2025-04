Erzdiözese Wien distanziert sich von FPÖ-Event

Nepp wird am Sonntag um 10 Uhr seine Stimme in einer Schule im 18. Wiener Bezirk abgeben, hieß es in einer Aussendung. Insgesamt gibt es 1504 Wahllokale, in denen die Stimmen zwischen 7 und 17 Uhr abgegeben werden können. Ein Überblick findet sich auf der Webseite der Stadt Wien.