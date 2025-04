Die Stimmung kippt: „In Richtung durchschnittlich“

US-Zölle und Investitionen

Der IV-Präsident warnt auch davor, dass in Österreich die Investitionen zurückgehen, Standortverlegungen überlegt werden. „In Europa sind die Energiekosten elfmal so hoch wie in China, viermal so hoch wie in den USA“, so Springer. Auch die US-Zölle können da eine Rolle spielen.