Sozialpartner sprechen sich für 380-kV-Leitung aus

Immer wieder wird Kritik an den Plänen zum Netzausbau laut – Stein des Anstoßes sind Umweltsorgen, auch die Notwendigkeit wird in Frage gestellt. So entschlossen sich die Kärntner Sozialpartner dazu, gemeinsam für den Ausbau Position zu beziehen. „Der Ausbau des Netzes ist ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft“, betont Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl. „Ohne eine leistungsfähige Netzinfrastruktur ist die Energiewende nicht umsetzbar.“