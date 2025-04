Wirtschaft setzt auf die Fachkräfte von morgen

Kinder, die sich heute spielerisch mit Technik beschäftigen, könnten die dringend benötigten Fachkräfte von morgen sein. Auch wenn das nicht den derzeitigen Mangel lindert, so sichert das den Erfolg der heimischen Wirtschaft in den kommenden Jahren ab. Deswegen gibt es in dieser Richtung verschiedene Initiativen – besonderer Fokus wird dabei auf Mädchen gelegt.