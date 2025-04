Wenige Plätze für großen Wettbewerb noch frei

Gemeinsam mit Nataliya Lukina, Stanko Polzer und Klaus Kuchling suchen die Chor-Legende Petra Schnabl-Kuglitsch und der ORF Kärnten wieder den besten Chor des Landes. Bevor am 23. Oktober das große Finale im Klagenfurter Konzerthaus über die Bühne gehen wird, werden sich die Sängerinnen und Sänger erst bei drei Vorentscheiden behaupten müssen: Die erste Station ist am 2. Oktober in Möllbrücke, gefolgt von einem Termin in der Carinthischen Musikakademie in Ossiach (9. Oktober) und einen Vorentscheid im Haus der Musik in St. Stefan im Lavanttal, am 16. Oktober.