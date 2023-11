Musikalische Klangwolke für die fünf Gewinner

Gleich zweimal abgeräumt

Schon beim dritten Vorentscheid in Möllbrücke überzeugte der Gesamtchor 3a/b der MMS Seeboden das Publikum und holte sich den beliebten Publikumspreis. Auch beim großen Finale durften sich die 47 Schülerinnen und Schüler mit ihren beiden Chorleitern über den Publikumspreis freuen. „Es ist zwar das einzige Jugendensemble, dass hier an den Start ging, aber es war eine großartige Leistung“, bilanzierte Jury-Vorsitzende Petra Schnabl-Kuglitsch. Und so durften die Schülerinnen und Schüler sich auch über den Preis in der Kategorie Jugendensembles freuen.