Fünf Personen wegen Seilbahnunglück angeklagt

Das Unglück ereignete sich am 23. Mai 2021. Damals riss das Seil kurz vor der Bergstation. Eigentlich hätten die Notbremsen am Tragseil greifen müssen, diese waren laut bisherigen Ermittlungen aber mit Klammern blockiert. Sie hätten im laufenden Betrieb für Störungen gesorgt, hieß es. Die Gondel raste talwärts, sprang an einer Seilbahnstütze aus der Verankerung und schlug auf den Boden auf.