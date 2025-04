„Der Deutsche ist steifer als ein Bleistift“

Österreich gegen Deutschland. Kein Spiel ist wichtiger – egal, in welcher Sportart! Am Donnerstag (18.55, krone.tv) fordern die rot-weiß-roten Eishockey-Cracks in Zell den großen Bruder im WM-Test. Wieso die Deutschen anders essen und warum Andi Herzog ein Interview eines ÖFB-Teamkollegen mit deutschen (!) Untertiteln sah.