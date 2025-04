Rettungsdienst soll als Schwerarbeit gelten

Schumann: Jede zweite Person profitiert

Wie berichtet, soll die neue Regelung mit 1. Jänner 2026 in Kraft treten. Damit sollen Pflegekräfte besseren Zugang zur Schwerarbeitspension erhalten. Wenn sie mindestens 45 Versicherungsjahre haben und in den letzten 20 Jahren mindestens zehn Schwerarbeit geleistet haben, können sie bereits mit 60 Jahren in Pension gehen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) geht davon aus, dass „jede zweite Person, die dann in Pension geht, von dieser Aufnahme in die Schwerarbeit profitieren wird“.