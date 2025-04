Irdischer Feuerschock in himmlischem Gotteshaus

Um zu verhindern, dass die Flammen durch Sauerstoffzufuhr angefacht werden, hatte er das Tor sofort wieder zugeschlagen und die Feuerwehr alarmiert. Sofort eilten die von der Bezirksalarmstelle in Melk per Pager in Gang gesetzten Floriani-Einsatzkräfte an den Ort des Geschehens. Wegen des Qualms, der sich in dichten Schwaden durch den Altarraum zog, mussten die Löschmannschaften Atemschutz anlegen. Der Brand dürfte am Seitenaltar ausgebrochen und wie durch ein Wunder von selbst erloschen sein.