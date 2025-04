Grabher landete bereits ihren 13. Streich in Serie

Weiterhin in Topform agiert Julia Grabher! In der ersten Runde des ITF W75er-Turniers in Chiasso (Sz) setzte sich die 28-jährige Dombirnerin gegen Lisa Pigato (It/ WTA-Nr. 504) nach gerade einmal 65 Minute Spielzeit souverän mit 6:4 und 6:0 durch.