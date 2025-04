Sieg am Ostersonntag! Grabher holt Titel in Koper

Die 28-jährige Vorarlbergerin besiegte beim mit 60.000 Dollar dotierten W75-Turnier im slowenischen Koper die Georgierin Ekaterina Gorgodse in nur 66 Minuten mit 6:2,6:2. Vor einer Woche hatte sie in Santa Margherita di Pula (ITA) gewonnen. Grabher verbessert sich damit in der Weltrangliste auf eine Position rund um 238 und um über 50 Plätze.