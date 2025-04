Grüne wollen Landesgrünzone in Verfassung sehen

Die Grünen legen in ihrer Oppositionsrolle den Fokus ganz besonders auf eines ihrer Kernthemen, den Umweltschutz. Sie haben zum wiederholten Male davor gewarnt, dass die schwarz-blaue Koalition es genau damit nicht so ernst nehmen könnte. Als jüngsten Beleg für diese Vermutung sehen sie das Ablehnen eines grünen Antrags „zum Schutz der Grünflächen und Naherholungsräume“ durch die Landesregierung am Mittwoch. Konkret geht es den Grünen um die Landesgrünzone. An dieser würde Schwarz-Blau „knabbern“, erklärt Bernie Weber, Raumplanungssprecher der Grünen.