Vor Flutlicht-Derby: Mit Titel ins Krankenhaus!

Dreimal wöchentlich Training in Wien. Dazu die Spiele in der Austrian Football League (AFL) von Prag über Graz bis Salzburg am Wochenende. Und das alles von Linz aus, wo er derzeit als Assistenzarzt auf der Radiologie im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern arbeitet. Der Terminplan von Football-Nationalspieler Michael Schachermayr ist dicht.