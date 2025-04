So will Regierung Hassprediger an Pranger stellen

Laut Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) sei es in einer zunehmend digitalen Welt wichtiger denn je, Jugendliche vor den Gefahren der Online-Radikalisierung und den Fängen von Hasspredigern zu schützen. „Es liegt an uns, Jugendlichen das notwendige Wissen und Werkzeug in die Hand zu geben, um sich in der digitalen Welt sicher zu bewegen“, so Leictfried.