Nach dem Prozess am Landesgericht St. Pölten gegen einen 25-Jährigen, der in der Landeshauptstadt unter anderem auch für den späteren Wien-Attentäter „IS-Vorträge“ hielt und dafür 18 Monate bedingte Haft samt Deradikalisierungstraining ausfasste, gehen bei der FPÖ die Wogen hoch. „Schluss mit Streichelstrafen für Hassprediger, die unsere Werte verachten“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer in einer ersten Reaktion auf das Urteil.