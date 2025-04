Wie sich dubiose Anbieter Abos ergaunern

Es ist ein Fall, wie er in Vorarlberg in ähnlicher Form gehäuft vorkommt: Frau T. wundert sich über ihre Handyrechnung. Diese ist zwar höher als üblich, aber nur um einen geringen zweistelligen Betrag – gerade so viel, dass es nicht sofort auffällt. Als sie auch ihre übrigen Rechnungen und jene ihrer Tochter prüft, stellt Frau T. fest, dass ihnen schon seit einigen Monaten stets ein kleiner Zusatzbetrag berechnet wird. Die Beträge sind zwar auf den ersten Blick nicht hoch, machen in Summe aber immerhin fast 460 Euro aus. Das Geld fließt zu einer Firma namens „Dimoco3“ – und von dieser haben weder Frau T. noch ihre Tochter jemals gehört.