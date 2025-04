Jugendliches Gauner-Duo bei Einbruch gefilmt

Denn die zwei Burschen – ein Syrer und ein Iraker – wurden bei der Tat von drei anderen Teenagern beobachtet und per Smartphone gefilmt. Einer der Zeugen, ein junger Afghane, verständigte zudem umgehend die Polizei. Folglich kam das kriminelle Duo nicht weit, im Zuge der eingeleiteten Fahndung, an der auch eine Hundestaffel beteiligt war, konnten sie bereits wenig später samt dem Diebesgut festgenommen werden. Der entstandene Sachschaden am Automaten muss noch eruiert werden.