Feuerwehren waren am Ostermontag gefordert

In St. Michael im Lungau gab es einen Küchenbrand, die St. Gilgener Floriani mussten ein brennendes Auto löschen, in Faistenau rückte die Feuerwehr zu einem Glimmbrand aus und in Seekirchen mussten die Einsatzkräfte eine Tür öffnen, um dann eine bettlägrige Person über die Drehleiter nach unten zu befördern.