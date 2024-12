Fahrzeug entzündete sich bei Salzburger Firma

Die Berufsfeuerwehr eilte am Sonntag gegen 22 Uhr zu dem Brandherd bei einem Firmengelände in Salzburg-Kasern. Bereits beim Eintreffen stand das Auto in Flammen. Die Profis der Berufsfeuerwehr konnten das Feuer rasch bändigen und löschen. Am Auto entstand Totalschaden. Verletzte dürfte es ersten Informationen zufolge keine geben. Noch ist unklar, wie der Brand ausgebrochen ist.