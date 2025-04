Ungar stürzte beim Gleitschirmfliegen ab

Am Nachmittag des Ostersonntags startete ein Ungar (49) zu einem Gleitschirmflug in der Region der Salzburger Tauern. Der Mann war schon mehrfach geflogen. Im Bereich der Bergbahn eines Schigebiets verlor der Gleitschirmpilot die Kontrolle über seinen Schirm. Er stürzte anschließend aus derzeit unbekannter Höhe in unwegsames Gelände ab.