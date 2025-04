Riesiger Trafo soll die Blackout-Gefahr bannen

Photovoltaik auf 24 Hektar

Indes gibt es Aufregung um ein PV-Projekt in Hohenau. Es wird ab August auf einer Fläche von rund 24 Hektar Strom produzieren. Konkret geht es um eine Bio-Luzerne-Nutzung für Grünfutter. „Die Solarpaneele werden in einem Abstand von acht Metern aufgestellt und auch als Biodiversitätsstreifen genutzt. Wir mussten ein landwirtschaftliches Konzept erstellen, das auch von der Naturschutzbehörde sehr positiv beurteilt wurde“, schildert Verwalter Hans Jörg Damm von der mitbeteiligten Gutsverwaltung Liechtenstein in Wilfersdorf. Unterstützung kommt von Biologen und Ornithologen , weil es in dieser Gegend mit intensiver Ackernutzung zu wenig Grünlandflächen gibt. In den 1970er-Jahren sei ein Großteil der damaligen Auwiesen verschwunden. Nun gibt es wieder mehr Grün.