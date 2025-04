Von Sonne bis Regen: April zeigt sich wechselhaft

Am Ostermontag zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner wechselhaften Seite. In der Westhälfte dominieren am Vormittag immer mehr Quellwolken, die in einen Mix aus Sonne, Wolken und teils kräftigen Regenschauern übergehen. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt dabei an der Alpennordseite zwischen Kufstein und dem Salzkammergut sowie in Osttirol und Oberkärnten.