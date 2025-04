Austria-Sponsor: „Schieben 1,5 Millionen nach!“

Große Pläne

Der größte Grund für die Zuversicht ist auf jeden Fall der neue Hauptsponsor „TGI Gold AG“, der am Donnerstag bei den Waidmannsdorfern eingestiegen ist. Und Unternehmens-Boss Helmut Kaltenegger hat große Pläne: „Wir haben gefragt, was für die Lizenz notwendig ist. Genau das werden wir erfüllen. Das heißt wir gehen als TGI mit einer Sattelsumme in Vorleistung und gleich mit einer Garantieleistung für die nächsten Jahre, die praktisch so hoch ist, dass Klagenfurt lizenzmäßig bewilligt werden muss – meiner Meinung nach.“