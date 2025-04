Mehr Zuschuss für die Austria ist nicht möglich

Bundesligist Austria Klagenfurt ist auf doppelte Weise schwer angeschlagen. Sportlich lief es zuletzt nicht rund – finanziell kracht‘s an allen Ecken und Enden. Was sagen die Politik-Granden dazu? Von der Stadt Klagenfurt und dem Land Kärnten fließen aktuell 546.100 Euro an Förderung in die Vereinskasse.