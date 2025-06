Die Sommer-Musi: Ein Feuerwerk der Volksmusik

Hits am laufenden Band

Das sympathische Moderationsduo führt mit charmanter Leichtigkeit durch den bunten Musi-Abend. Über 6.000 Fans machten sich auf den Weg zum Hoferriegel, um ihre Stars zu bejubeln. Doch bevor die beliebte Musikshow begann: Stille. Die Schreckenstat in Graz legt sich für einen kurzen Moment wie ein Schleier über die Schlagerblase – Gänsehaut fährt auf. Dann liefern die Musiker der Volksmusikszene den Besuchern Hits am laufenden Band – alle klatschen und tanzen mit.