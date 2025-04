Kultur bis Kulinarik: Ostertage voller Abwechslung

Im Museum NÖ in St. Pölten locken am Sonntag und Montag verschiedene Touren durch Haus der Geschichte und auch durch die aktuelle Schau „Tiere der Nacht“. Das MAMUZ in Asparn an der Zaya setzt dieser Tage auf „eiszeitlichen Schmuck“. Auf Schloss Hof lockt neben dem Ostermarkt auch die große Zaubershow mit „Flo“ Mayer. Die Kittenberger Erlebnisgärten laden noch bis Montag zum „Großen Hoppelfest“ samt buntem Ostertreiben. Der Circus Pikard macht derzeit im Schloss Laxenburg Station, um 14 Uhr warten Sonntag und Montag eine Ostervorstellung auf kleine wie große Besucher. Und in der Salesianerpfarre Herz Jesu in Amstetten lädt Pater Hermann am Ostersonntag zum Auferstehungsgottesdienst, tags darauf wartet um 9.30 die Familienmesse mit Kinderchor.