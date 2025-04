Sieben Monate nach Einsturz dauern Ermittlungen an

Zwei junge Arbeiter (23), die illegal beschäftigt waren, starben bei einem dramatischen Deckeneinsturz in Schärding in Oberösterreich. Auch mehr als sieben Monate nach dem Unglück dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ried weiter an. Die „Krone“ weiß, worauf die Anklagebehörde noch warten muss.