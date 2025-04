Ostergeschenk! Sturm bindet Horvat an den Verein

Horvat stand in der aktuellen Bundesliga-Saison in jedem einzelnen Spiel am Platz und konnte dabei drei Tore erzielen sowie sechs weitere vorlegen, im Cup verbuchte er in vier Spielen zwei Tore und zwei Assists. Seit seiner Ankunft kommt Horvat auf insgesamt 127 Spiele für Sturm, in denen er 21 Tore und 25 Assists erzielen konnte.