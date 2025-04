Attacke in Wien: Ex-Frau dreht durch und sticht zu

Plötzliche Küchenmesser gezückt

Der verletzte Österreicher gab an, dass die 33-Jährige ihn überraschend an seiner Wohnadresse aufgesucht und dort lautstark randaliert habe. Als er sie zur Rede stellen wollte, sei sie durchgedreht – und habe plötzlich ein Messer gezückt. Sie stach mehrfach auf ihn ein, so der Mann.