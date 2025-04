Ehepaar entsetzt: Wo ist Familiengrab geblieben?

Aufruf an Zeugen

Das Paar, der Ehemann ist – Detail am Rande – pensionierter Polizist, hofft nun per Aushang auf dem Friedhof, Hinweise zu erhalten und etwaige Zeugen des Abtransports des Grabes ausfindig zu machen. Die Polizei wurde ebenfalls eingeschaltet. Auch sie fahndet nach der verschwundenen letzten Ruhestätte und bittet etwaige Zeugen um Hinweise. „Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion unter 0 94 71/7 01 50.“