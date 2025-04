Diözesanbischof mischte sich unter Strafgefangene

Schon seit Jahren besucht Papst Franziskus vor Ostern römische Gefängnisse, um dort an zwölf Inhaftierten die rituelle Fußwaschung vorzunehmen. Diese Demutsgeste, die auch Priester und Bischöfe im Rahmen des Gründonnerstagsgottesdienstes vollziehen, erinnert an „Das letzte Abendmahl“. Am Abend vor seinem Kreuztod ging Jesus, so heißt es im Johannes-Evangelium, nämlich vor seinen Jüngern auf die Knie und wusch ihnen die Füße, um zu demonstrieren, wie wichtig der Dienst am Menschen ist. Heuer war dem Papst die Fußwaschung aus gesundheitlichen Gründen zwar nicht möglich, dennoch betete er mit 70 Häftlingen in der Haftanstalt „Regina Coeli“ ein Vaterunser und erteilte ihnen einen Segen.