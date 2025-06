Eine bittersüße „Schnapsidee“ aus dem Burgenland

In 14 Länder wird der Zitrus-Bitter mittlerweile exportiert, die Hauptmärkte sind Österreich und die USA. Das meiste geht an Händler, aber auch namhafte Top-Lokale werden beliefert. Für Hanzl und Möhler ist „Super Cattivo“ zugleich ein neuer Lebensabschnitt. Beide waren zuvor in der internationalen Spitzengastronomie tätig und kennen sich aus ihrer Zeit in einem Zwei-Stern-Michelin-Restaurant in New York.