Selenskyj: China liefert Waffen an Russland

Soldaten aus China in der Ukraine?

Erst vergangene Woche waren in der Ostukraine, im Raum Donezk, zwei chinesische Staatsbürger, die offenbar an der Seite russischer Truppen kämpften, gefangengenommen worden. „Wir haben Informationen, dass es in den Besatzungseinheiten viel mehr chinesische Bürger gibt als nur zwei“, berichtete Selenskyj in sozialen Medien.