Soldaten aus China in Ukraine? Peking widerspricht

Selenskyj hatte zuvor erklärt, dass die Armee zwei Chinesen gefangen genommen habe. Es gebe jedoch Hinweise, dass noch viele weitere für die Ukraine in Russland kämpften. „Russlands direkte oder indirekte Einbeziehung Chinas und anderer Länder an diesem Krieg in Europa ist ein klares Signal, dass Putin alles andere als die Absicht hat, den Krieg zu beenden“, so Selenskyj. Er erwartet eine Reaktion aus den USA.