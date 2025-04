Groteske um Markenstreit: „See Opening“, oder was?

So seicht wie der Neusiedler See in Trockenperioden ist, so tief gesunken ist – aus Sicht renommierter Anwälte – das Niveau eines Konflikts rund um die Saisoneröffnung am Neusiedler See. Der Wasserstand ist aktuell zwar sehr gut. Aber bereits vor Monaten hatte ein früherer Veranstalter behauptet, die Rechte für den Begriff „Surf Opening“ zu besitzen.